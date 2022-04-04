Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.

У рамках 31-го туру італійської Серії A міланський Інтер зумів здобути стратегічно важливу перемогу над туринським Ювентусом у Derby d'Italia, фактично знизивши до мінімальних шанси "зебр" за підсумками цього сезону посісти першу сходинку турнірної таблиці.

Огляд матчу:

Ювентус — Інтер 0:1

Гол: Чалханоглу, 45+4 (пен.)

Ювентус: Щесни — Даніло, Де Лігт, К'єлліні, Сандро (Де Шильо 73) — Куадрадо (Бернардескі 85), Локателлі (Закарія 34), Рабіо (Артур 85) — Дібала, Влаховіч, Мората (Кен 73)

Інтер: Хандановіч — Д'Амброзіо, Шкріньяр, А. Бастоні — Думфріс (Дарміан 59), Брозовіч (Гальярдіні 79), Барелла, Чалханоглу (Відаль 79), Перішич — Джеко (Гозенс 90+1), Лаутаро Мартінес (Корреа 59)

Попередження: Рабіо, Локателлі, Мората, Куадрадо – Лаутаро Мартінес, Шкріньяр, Перішич, Чалханоглу.