Єдиного гола Чалханоглу з пенальті виявилося достатньо для "нерадзуррі", щоб здобути до свого активу три очки.
Ювентус - Інтер, Getty Images
03 апреля 2022, 23:56
У рамках 31 туру італійської Серії А туринський Ювентус приймав на своєму полі міланський Інтер.
Перед поєдинком українська артистка і лідерка гурту Go_A Катерина Павленко разом з італійською співачкою Гаєю виконали пісню Джона Леннона "Imagine" в рамках акції на підтримку населення України, що постраждало у війні з Росією.
Щодо самого матчу, то переможця цього принципового протистояння визначив єдиний гол, який припав на компенсований до другого тайму час.
Хакан Чалханоглу з другої спроби реалізував пенальті і згодом приніс до активу Інтер три набрані очки.
Ювентус — Інтер 0:1
Гол: Чалханоглу, 45+4 (пен.)
Ювентус: Щесни, Даніло, Де Ліхт, К'єлліні, Сандро (Де Шильо 73), Локателлі (Закарія 34), Рабіо (Артур 85), Куадрадо (Бернардескі 85), Влаховіч, Дібала, Мората (Кен 73)
Інтер: Хандановіч, Д'Амброзіо, Шкріньяр, А. Бастоні, Думфріз (Дарміан 59), Брозовіч (Гальярдіні 79), Барелла, Чалханоглу (Відаль 79), Перішич, Джеко (Гозенс 90+1), Лаутаро Мартінес (Корреа 59)
Попередження: Рабіо, Локателлі, Мората, Куадрадо – Лаутаро Мартінес, Шкріньяр, Перішич, Чалханоглу