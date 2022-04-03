Италия

Єдиного гола Чалханоглу з пенальті виявилося достатньо для "нерадзуррі", щоб здобути до свого активу три очки.

У рамках 31 туру італійської Серії А туринський Ювентус приймав на своєму полі міланський Інтер.

Перед поєдинком українська артистка і лідерка гурту Go_A Катерина Павленко разом з італійською співачкою Гаєю виконали пісню Джона Леннона "Imagine" в рамках акції на підтримку населення України, що постраждало у війні з Росією.

Щодо самого матчу, то переможця цього принципового протистояння визначив єдиний гол, який припав на компенсований до другого тайму час.

Хакан Чалханоглу з другої спроби реалізував пенальті і згодом приніс до активу Інтер три набрані очки.

Ювентус — Інтер 0:1

Гол: Чалханоглу, 45+4 (пен.)

Ювентус: Щесни, Даніло, Де Ліхт, К'єлліні, Сандро (Де Шильо 73), Локателлі (Закарія 34), Рабіо (Артур 85), Куадрадо (Бернардескі 85), Влаховіч, Дібала, Мората (Кен 73)

Інтер: Хандановіч, Д'Амброзіо, Шкріньяр, А. Бастоні, Думфріз (Дарміан 59), Брозовіч (Гальярдіні 79), Барелла, Чалханоглу (Відаль 79), Перішич, Джеко (Гозенс 90+1), Лаутаро Мартінес (Корреа 59)

Попередження: Рабіо, Локателлі, Мората, Куадрадо – Лаутаро Мартінес, Шкріньяр, Перішич, Чалханоглу