У рамках 31 туру італійської Серії А туринський Ювентус приймав на своєму полі міланський Інтер.

Перед поєдинком українська артистка і лідерка гурту Go_A Катерина Павленко разом з італійською співачкою Гаєю виконали пісню Джона Леннона "Imagine" в рамках акції на підтримку населення України, що постраждало у війні з Росією.

