До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.
Джовані Сімеоне, getty images
04 апреля 2022, 23:12
В 31-му турі італійської Серії А Верона на своєму полі приймала Дженоа та здобула мінімальну перемогу.
Долю поєдинку вирішив єдиний прицільний удар Сімеоне на початку зустрічі.
Огляд матчу:
Верона - Дженоа 1:0
Гол: Сімеоне, 5
Верона: Монтіпо — Казалє, Гюнтер, Чеккеріні — Лазовіч (Депаолі, 70), Капрарі (Фработта, 90), Бесса (Онгла, 70), Іліч, Тамезе, Фараоні (Шутало, 79) — Сімеоне
Дженоа: Сірігу — Френдруп, Васкес, Максімовіч, Хефті — Бадель, Стураро (Гальдамес, 46), Портанова (Амірі, 63), Мелегоні (Екубан, 78), Гудмундссон (Йебоа, 46) — Дестро (Пікколі, 63)
Попередження: Стураро, Чеккеріні, Тамезе, Гюдмюндссон, Бесса, Казалє, Хефті,