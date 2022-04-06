Французький півзахисник визначився із планами на майбутнє.
Поль Погба, getty images
06 апреля 2022, 19:56
Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба розглядає варіанти розвитку своєї кар'єри найближчим літом.
Як повідомляє видання Tuttosport, французький півзахисник вважає за краще повернутися в Ювентус, а не перейти в Парі Сен-Жермен.
29-річний півзахисник провів 91 матч у складі національної збірної Франції (11 голів) та грав за Ювентус (178 матчів у всіх турнірах, 34 голи) та Манчестер Юнайтед (229, 39).
Нагадаємо, що Ювентус зможе сплачувати Полю Погба 10 мільйонів євро на рік.