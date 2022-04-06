Италия

Французький півзахисник визначився із планами на майбутнє.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба розглядає варіанти розвитку своєї кар'єри найближчим літом.

Як повідомляє видання Tuttosport, французький півзахисник вважає за краще повернутися в Ювентус, а не перейти в Парі Сен-Жермен.

29-річний півзахисник провів 91 матч у складі національної збірної Франції (11 голів) та грав за Ювентус (178 матчів у всіх турнірах, 34 голи) та Манчестер Юнайтед (229, 39).

Нагадаємо, що Ювентус зможе сплачувати Полю Погба 10 мільйонів євро на рік.