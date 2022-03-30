Италия

Це максимальна сума, яку може собі дозволити “стара сіньора”.

Поль Погба не зможе розраховувати на зарплатню більшу, ніж 10 мільйонів євро на рік, якщо вирішить продовжити кар'єру в Ювентусі — повідомляє Calciomercato.com.

До речі, саме про таку суму йшлося на переговорах з Дібалою, який вирішив все ж таки покинути Ювентус влітку.

Раніше повідомлялося, що для Погба головним є можливість вигравати трофеї, а не гроші.

Зараз агенти француза, що залишає Манчестер Юнайтед, ведуть переговори з трьома клубами.

29-ричний півзахисник провів 91 матч у складі національної збірної Франції (11 голів) та грав за Ювентус (178 матчів в усіх турнирах, 34 голи) та Манчестер Юнайтед (229, 39).