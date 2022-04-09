Италия

Туринці визначилися із цілями на літо.

Ювентус продовжує розглядати варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Goal, туринці хочуть підписати гравця на заміну Пауло Дібалі, півзахисника, який буде продуктивний в атаці, та лівого захисника.

Джерело також стверджує, що можливим залишається продовження контрактів з Маттіа Періном і Хуаном Куадрадо.

Нагадаємо, що Ювентус наполегливо намагається підписати Распадорі.