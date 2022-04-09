Туринці визначилися із цілями на літо.
Поль Погба, getty images
09 апреля 2022, 10:58
Ювентус продовжує розглядати варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Goal, туринці хочуть підписати гравця на заміну Пауло Дібалі, півзахисника, який буде продуктивний в атаці, та лівого захисника.
Джерело також стверджує, що можливим залишається продовження контрактів з Маттіа Періном і Хуаном Куадрадо.
Нагадаємо, що Ювентус наполегливо намагається підписати Распадорі.