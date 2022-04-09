Италия

Закінчився матч чемпіонату Італії.

В рамках 32 туру італійської Серії А Ювенус на виїзді переміг Кальярі (1:2).

Кальярі, який розташувався на 17 місці, забив першим. На 10 хвилині Марін віддав на Жоао Педро, який переграв Щесни.

Але відповідь Ювентуса прийшла ще у першому таймі. Де Лігт головою після передачі від Куадрадо вколотив м'яч у ворота.

На 75 хвилині Ювентус вже повів у рахунку. Влаховіч отримав передачу від Дібали та пробив влучно у правий нижній кут.

Кальярі — Ювентус 1:2

Голи: Жоао Педро, 10 — Де Лігт, 45, Влаховіч, 75

Кальярі: Краньо — Карбоні, Ловато, Альтаре, Белланова, Лікояніс (Оберт, 79) — Дейола (Кейта, 79), Марін, Далберт (Рог, 58) — Жоао Педро, Паволетті (Перейро, 67).

Ювентус: Щесни — Пеллегріні, Кьєлліні, Де Лігт, Даніло — Рабьо (Бернандескі, 68), Закарія, Артур, Куадрадо — Влаховіч, Дібала (Кін, 81).

Попередження: Лікояніс