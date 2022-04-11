Италия

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку Серії A.

У рамках 32-го туру італійської Серії A лідер першості, Мілан, здійснив невдалий виїзд у гості до Торіно, у матчі проти якого так і не зміг отримати необхідну перевагу для власного підсумкового успіху, через що підставив перший рядок під удар ізбоку переслідувачів.

Огляд матчу:

Торіно — Мілан 0:0

Торіно: Беріша — Зіма (Іццо, 63), Бремер, Родрігес, Сінго (Айна, 63), Войвода (Буонджорно, 84) — Лукіч, Річчі, Побега (Сек, 84), Брекало — Беллоті (Пеллегрі, 82).

Мілан: Меньян — Ернандес, Томорі (Габбія, 87), Калулу, Калабрія — Кессьє, Тоналі (Круніч, 82), Леау, Діас (Мессіас, 55), Салемакерс — Жиру.

Попередження: Лукіч, Побега — Томорі, Калулу.