Италия

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку Серії A.

Бергамаська Аталанта в рамках 32-го туру італійської Серії A гостювала в одного з найбільш незручних суперників, Сассуоло, у підсумку отримавши свою чергову поразку в поточному сезоні. Навіть результативний вихід на заміну під завершення гри від Руслана Маліновського, який зробив гольову передачу, не допомогло "оробічі" запобігти невдачі.

Огляд матчу:

Сассуоло — Аталанта 2:1

Голи: Траоре 24, 61 — Муріель 90+2

Сассуоло: Консільї — Мулдур, Кірікеш, Айхан, Кірьякопулос (Д. Феррарі 78) — Лопес, Енріке (Маньянеллі 46) — Берарді (Дефрель 71), Распадорі, Траоре (Рожеріо 71) — Скамакка (Руан 78).

Аталанта: Спортьєлло — Скальвіні, Деміраль, Толой (Паломіно 58) — Хатебур (Дзаппакоста 46), Пессіна, Пашаліч (Малиновський 77), Пеццелла — Міранчук (Коопмейнерс 46), Бога (Муріель 58) — Сапата.

Попередження: Енріке, Мулдур — Дзаппакоста.

Джерело: MEGOGO