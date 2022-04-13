Італійський клуб хоче підписати двох гравців.
Інтер продовжує розглядати різні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Calciomercato, "нерадзуррі" хочуть підписати нападника Луку Йовіча та півзахисника Дані Себальоса.
У поточному сезоні Лука Йович провів 17 неповних поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив один гол та віддав дві результативні передачі.
Зазначимо, що цього сезону Дані Себальос провів сім матчів, у яких відзначився результативною передачею.
Нагадаємо, що раніше Паредес потрапив у сферу інтересів Інтера.