Италия

Італійський клуб хоче підписати двох гравців.

Інтер продовжує розглядати різні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Calciomercato, "нерадзуррі" хочуть підписати нападника Луку Йовіча та півзахисника Дані Себальоса.

У поточному сезоні Лука Йович провів 17 неповних поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Зазначимо, що цього сезону Дані Себальос провів сім матчів, у яких відзначився результативною передачею.

Нагадаємо, що раніше Паредес потрапив у сферу інтересів Інтера.