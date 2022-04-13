Італійський клуб може викласти за аргентинця 10-15 мільйонів євро.
ЛЕАНДРО ПАРЕДЕС, GETTY IMAGES
13 апреля 2022, 18:10
Півзахисник ПСЖ Леандро Паредес може продовжити кар'єру в італійській Серії А, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, у послугах 27-річного аргентинця зацікавлений міланський Інтер, який спробує отримати футболіста наступного літа.
Діюча угода Леандро з парижанами розрахована до червня 2023 року.
Нинішнього сезону Паредес провів 22 поєдинки, в яких забив один гол і віддав двох асистів.