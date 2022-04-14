Италия

Голкіпер підписав угоду до 2025 року.

Маттіа Перін залишиться у Ювентусі до 30 червня 2025 року — повідомив офіційний сайт клубу.

Відзначається надійнність 29-річного голкіпера (71% сейвів) та його постійна готовність вийти на поле.

Ювентус підписав Періна в 2018 році, але деякий час після цього Маттіа провів у Дженоа, вихованцем якої він є, у оренді.

Воротар провів 2 матчі у складі національної збірної Італії та грав за Дженоа (183 матч в усіх турнирах), Падову (25), Пескару (30) та Ювентус (17).