Италия

29-річний воротар виступає за "стару синьйору" з 2018 року.

Воротар туринського Ювентуса Маттіа Перін продовжить виступати у складі італійського клубу у найближчому майбутньому. Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо на своєму сайті.

За інформацією джерела, нова угода з 29-річним італійцем, яка виступає у клубі з 2018 року, буде розрахована до літа 2025 року.

Також наголошується, що про нову угоду може бути оголошено сьогодні, 14 квітня.

Цього сезону Перін провів вісім поєдинків, у яких пропустив вісім м'ячів.