Италия

Екс-воротар туринців висловився щодо рішення клубу відносно форварда команди.

Колишній воротар туринського Ювентусу Джанлуіджи Буффон, що наразі захищає ворота Парми, висловився щодо рішення босів клубу не продовжувати контракт із Пауло Дібалою.

Голкіпер вважає, що клуб не зробив помилки, відпустивши свого гравця.

"Я не очікував, що Дібала залишить Ювентус. Тим не менш, не можна сказати, что клуб помилився — боси команди були чесні по відношенню до футболіста та пояснили, що він не вписується у проект, який наразі будується.

Це не означає, що клуб помилився або Дібала поганий гравець — він матиме шанс проявити себе в іншій команді", — наводить слова Буффона Football Italia.

Раніше повідомлялось, що запит щодо Дібали робив Арсенал.