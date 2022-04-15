Италия

Пропонуємо до вашої уваги найкращі моменти зустрічі.

В рамках 33 туру італійської Серії А міланський Інтер на виїзді переграв Спецію з рахунком 3:1.

Підопічні Сімоне Індзагі відправили у ворота суперника три м'ячі, на що господарі змогли відповісти лише одним голом.

Огляд матчу:

Спеція — Інтер 1:3

Голи: Маджоре, 88 — Брозовіч, 31, Мартінес, 73, Санчес, 90+4

Спеція: Проведель — Реца (Феррер, 37), Ніколау, Ерліч, Аду — Бастоні (Верде, 60), Ківіор, Маджоре — Коваленко (Агудело, 46), Кьясі — Манай (Нзола, 60, Антісте, 71).

Інтер: Ханданович — Бастоні (Де Врей, 82), Шкріньяр, Д'Амброзіо — Перішич, Дамфріс (Дарміан, 75), Чалханоглу (Відаль, 75), Брозовіч, Барелла — Джеко (Мартінес, 60), Корреа (Санчес, 60).

Попередження: Бастоні, Ніколау