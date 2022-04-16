Италия

Бренд планує розширення в італійському напрямку.

Організація City Football Group, яка заснована власником Манчестер Сіті шейхом Мансуром, у своєму складі вже налічує 10 клубів на трьох континентах.

Однак, найближчим часом її представництво в Європі може бути посилено за рахунок укладання угоди з новим колективом.

City Football Group готується відкрити для себе ринок Італії, де її зацікавив клуб із більш ніж 120-річною історією — Палермо.

Команда з однойменного міста останнім часом перебуває в стані стагнації, та зараз виступає в Серії C — третьому за силою дивізіоні країни, та й у ньому займає лише сьоме місце.

Фінансові труднощі — ключовий чинник стримування розвитку представників Сицилії, проте успішність переговорів із City Football Group може вирішити цю проблему.

Нагадаємо, що раніше Football.ua розповідав про м’яку експансію цієї організації на світові ринки.