Бренд планує розширення в італійському напрямку.
Getty Images
16 апреля 2022, 13:05
Організація City Football Group, яка заснована власником Манчестер Сіті шейхом Мансуром, у своєму складі вже налічує 10 клубів на трьох континентах.
Однак, найближчим часом її представництво в Європі може бути посилено за рахунок укладання угоди з новим колективом.
City Football Group готується відкрити для себе ринок Італії, де її зацікавив клуб із більш ніж 120-річною історією — Палермо.
Команда з однойменного міста останнім часом перебуває в стані стагнації, та зараз виступає в Серії C — третьому за силою дивізіоні країни, та й у ньому займає лише сьоме місце.
Фінансові труднощі — ключовий чинник стримування розвитку представників Сицилії, проте успішність переговорів із City Football Group може вирішити цю проблему.
Нагадаємо, що раніше Football.ua розповідав про м’яку експансію цієї організації на світові ринки.