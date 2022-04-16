Италия

33-річний захисник може залишитися у стані "нерадзуррі" до 2023 року.

Правий захисник Інтера Даніло Д'Амброзіо може пов'язати майбутнє зі своїм нинішнім клубом. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Контракт 33-річного італійця з "нерадзуррі" спливає наприкінці поточного сезону, проте, за інформацією джерела, керівництво міланського клубу готове запропонувати футболістові нову угоду.

Так, Інтер готовий продовжити контракт із Д'Амброзіо до літа 2023 року.

Цього сезону італійський фулбек провів на клубному рівні 21 матч у всіх турнірах, в яких він забив один гол і віддав один асист.