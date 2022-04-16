Италия

Італійський фахівець прокоментував чутки, що пов'язують його з можливим призначенням у паризький гранд.

Головний тренер італійський Спеції Тіаго Мотта заявив, що ніяк не реагує на чутки в пресі, які пов'язують його з роботою в Парі Сен-Жермер у майбутньому.

"Я не думаю про ПСЖ — я працюю у Спеції, і я тут щасливий. Я зосереджений тут, на цій команді", — цитує слова Мотти журналіст Фабриціо Романо.

Нагадаємо, що в 33-х турах Спеція набрав 33 очки і нині розташовується на 15-му рядку в турнірній таблиці Серії А.

За ПСЖ Мотта виступав у період з 2012 по 2018 рік, будучи футболістом. Також у паризькому гранді він розпочинав свою тренерську кар'єру, очолюючи юніорську команду.