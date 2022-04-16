Закінчився матч чемпіонату Італії.
Getty Images
16 апреля 2022, 15:27
В рамках матчу 33 туру італійської Серії А Кальярі вдома переграв Сассуоло із рахунком 1:0.
В кінці першого тайму Кальярі вийшов вперед. Команда напрацювала на гол, який забив Дейола. Сардинці були набагато активнішими ніж суперник. Таким чином завдяки перемозі Кальярі перервав серію із п'яти поразок поспіль.
Кальярі - Сассуоло 1:0
Гол: Дейола, 42
Кальярі: Краньо — Алтаре, Ловато, Карбоні, Белланова (Заппа, 87), Далберт — Марін, Грассі (Баселлі, 74), Дейола (Рог, 68) — Жоао Педро (Перейро, 87), Бальде (Паволєтті, 68).
Сассуоло: Консільї — Кіріопулос (Сейде, 66), Феррарі, Кірікеш, Толян (Трессолді, 21) — Лопес, Фраттезі (Джурічич, 82), Траоре, Дефрель (Рожеріо, 66), Распадорі — Скамакка (Енріке, 82).
Попередження: Ловато, Трессолді, Траоре, Перейро.