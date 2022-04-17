Форвард Лаціо висловився щодо критики на свою адресу.
чіро іммобіле, getty images
17 апреля 2022, 13:17
Нападник Лаціо та збірної Італії Чіро Іммобіле прокоментував критику на свою адресу після провального матчу проти Північної Македонії.
Футболіст вважає, що критикувати його гру — нормально, але це не повинно виходити за певні рамки.
"Критика — це частина футболу, я це розумію. Я можу сприймати її, коли для цього є підстави. Але я зовсім не розумію та не приймаю злобу на адресу футболістів.
Разом із тим я розумію, що деякі люди насолоджуються саме процесом критики когось", — цитує Іммобіле Football Italia.
Раніше повідомлялось, що нападник може завершити кар'єру в збірній Італії.