Нападник Лаціо та збірної Італії Чіро Іммобіле прокоментував критику на свою адресу після провального матчу проти Північної Македонії.

Футболіст вважає, що критикувати його гру — нормально, але це не повинно виходити за певні рамки.

"Критика — це частина футболу, я це розумію. Я можу сприймати її, коли для цього є підстави. Але я зовсім не розумію та не приймаю злобу на адресу футболістів. 

Разом із тим я розумію, що деякі люди насолоджуються саме процесом критики когось", — цитує Іммобіле Football Italia.

Раніше повідомлялось, що нападник може завершити кар'єру в збірній Італії.