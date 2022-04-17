Италия

Форвард Лаціо висловився щодо критики на свою адресу.

Нападник Лаціо та збірної Італії Чіро Іммобіле прокоментував критику на свою адресу після провального матчу проти Північної Македонії.

Футболіст вважає, що критикувати його гру — нормально, але це не повинно виходити за певні рамки.

"Критика — це частина футболу, я це розумію. Я можу сприймати її, коли для цього є підстави. Але я зовсім не розумію та не приймаю злобу на адресу футболістів.

Разом із тим я розумію, що деякі люди насолоджуються саме процесом критики когось", — цитує Іммобіле Football Italia.

Раніше повідомлялось, що нападник може завершити кар'єру в збірній Італії.