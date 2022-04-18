Италия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 33-го туру італійської Серії А, у якому зіграють неаполітанський Наполі та римська Рома.

Неаполітанський Наполі та римська Рома зіграють поміж собою на стадіоні Дієго Армандо Марадона в рамках 33-го туру італійської Серії A.

Лучано Спаллетті, після поразки від Фіорентини (2:3), виставив у стартовому складі Ангісса в центральній лінії та Лосано справа в нападі.

Жозе Моуриньо, на тлі розгрому Буде-Глімт (4:0), вирішив використати з перших хвилин Олівейру в центр поля.

Наполі: Мерет — Дзанолі, Ррахмані, Кулібалі, Руї — Ангісса, Лоботка, Руїс — Лосано, Осімхен, Інсіньє.

Запасні: Ідасяк, Марфелла, Жезус, Гулам, Туанзебе, Демме, Ельмас, Зьєлінські, Мертенс, Унас, Петанья, Політано.



Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп, Олівейра, Крістанте, Залевські — Лор. Пеллегріні — Дзаньоло, Абрахам.

Запасні: Фусато, Вінья, Перес, Шомуродов, Мейтленд-Найлз, Верету, Кумбулла, Спінаццола, Бове, Афена-Гьян, Мхітарян, Ель Шаараві.



Гра Наполі — Рома почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

