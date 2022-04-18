До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку.
Наполі — Рома, getty images
18 апреля 2022, 22:59
Наполі у рамках поєдинку тридцять третього туру чемпіонату Італії приймав на своєму полі Рому та зіграв унічию з рахунком 1:1.
Неаполітанці відкрили рахунок завдяки точному удару Інсіньє з одинадцятиметрового удару, на що Ель-Шаараві відповів під завісу зустрічі.
Огляд матчу:
Наполі — Рома 1:1
Голи: Інсіньє, 11 (пен.) — Ель Шаараві, 90+1
Наполі: Мерет — Дзанолі, Ррахмані, Кулібалі, Руї — Ангісса, Лоботка (Зьєлінські, 58), Руїс (Демме, 69) — Лосано (Ельмас, 68), Осімхен (Мертенс, 83), Інсіньє (Жезус, 83).
Рома: Патрісіу — Манчіні (Перес, 85), Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп, Олівейра (Верету, 75), Крістанте (Мхітарян, 46), Залевські (Ель Шаараві, 74) — Лор. Пеллегріні — Дзаньоло (Афена-Гьян, 86), Абрахам.
Попередження: Кулібалі, Дзанолі, Лосано, Інсіньє — Крістанте, Дзаньоло