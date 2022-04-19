Италия

Футболіст стане повноцінним гравцем "фіалок".

Уругвайський півзахисник Лукас Торейра, контракт якого належить Арсеналу, перейде до Фіорентини.

Гравець наразі захищає кольори італійського клубу на правах оренди, але "фіалки" вже працюють над тим, щоб викупити його контракт.

Заплатити за 26-річного хавбека клуб має близько 15 мільйонів євро. Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Також відомо, що контракт буде підписаний на два роки, до літа 2026 року. Його угода з Арсеналом розрахована до 2023 року.

На рахунку Торрейри 30 матчів за Фіорентину у цьому сезоні, п'ять голів та один асист.