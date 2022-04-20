Италия

Захісник міланського клубу розповів, що йому подобається в клубі.

Захисник міланського Інтеру Робін Гозенс висловився щодо свого клубу, до якого він приєднався взимку.

Футболіст вважає, що "нерадзуррі" входят в число найкращих команд світу.

"Це один з найбільших клубів світу. Інтер — даже серйозний виклик для мене. В команді грають найкращі футболісти світу, які не зважаючи на вік проводять дуже потужний сезон.

Я дуже радий здесь знаходитись", — наводить слова Гозенса журналіст Даніеле Марі.

В поточному сезоні на рахунку центрбека 15 матчів у всіх турнірах, в яких він забив три голи, та віддав дві результативні передачі.

Раніше німець висловився щодо розвитку своєї кар'єри.