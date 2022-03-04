Италия

Німецький захісник висловився щодо своєї кар'єри.

Захисник міланського Інтера та збірної Німеччіни Робін Гозенс прокоментував своє повернення на поле після травми та дебют у складі "нерадзуррі" в матчі Кубку Італії проти Мілану.

"Це був той самий момент, якого я так довго чекав. Це був дуже важкий поєдинок для всієї команди, але я радий, що зміг прийняти участь у ньому.

Мені подобається, що в Інтері було багато німецьких футболістів. Мої еталони професіоналізму — Андреас Бреме та Лотар Матеус. В мене є мотивація прогресувати і намагатись вийти на один рівень з цими футболістами. Це підвищує гордість від праці з Інтером", — наводить слова німецького футболіста Sky Italia.

Нагадаємо, зо Інтер підписав німецького захісника на правах оренди із обов'язковим правом викупу за 25 млн євро.

Раніше Гозенс висловився щодо свого трансферу із Аталанти в Інтер.