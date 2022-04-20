Италия

Football.ua представляє анонс матчу Кубка Італії.

У матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії туринський Ювентус буде на власному полі приймати Фіорентину, яку обіграв у Флоренції з рахунком 1:0.

Ювентус — Фіорентина

Середа, 20 квітня, 22:00. Альянц Стедіум (Турін). Головний арбітр матчу — Даніеле Довері. Трансляція на Футбол 1.

Становище підопічних Массіміліано Аллегрі, у порівнянні з міланською парою напередодні, є більш вигідним через перемогу, що була здобута наприкінці гостьової гри. Ювентус на Артеміо Франкі геть не здивував власним виконанням, проте все одно здобув бодай якісь більш вигідні для себе позиції перед матчем-відповіддю на власному полі. Напевно, дуже доречним був цей результат ще й у тому розумінні, що "зебри" зараз показують геть не найбільш удалу форму. Наприклад, Юве минулими вихідними поділив очки з Болоньєю, що аж ніяк не відповідає амбіціям команди залишити за собою місце в топ-4.

Натомість, Фіорентина наприкінці сезону почала акцентовано загрожувати претендентам на позиції в єврокубках на наступний сезон, і вже наздогнала римський Лаціо за набраними очками, проте має додатковий матч у запасі. Усе це робить команду Вінченцо Італьяно на поточному етапі дуже небезпечним суперником, а перспективи досягти місця в міжнародних турнірах на наступний сезон за допомогою виступів одразу в двох внутрішніх турнірах безперечно зігріває "ліліям" серце. Вони не програють вже шість матчів поспіль, проте в прийдешній грі потрібно обов’язково перемагати, та ще й із перевагою в два м’ячі.

Не зіграють: Аке, Кайо, К’єза, Локателлі, Маккенні — Кастровіллі.

Під питанням: Артур — ...

Що казали перед матчем?

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі:

"Попереду дуже складна гра. Фіорентина зараз у відмінній формі, їй вдається витримувати високий темп 60-70 хвилин матчу, створювати багато моментів. Останні їхні матчі були проведені на високому рівні, проте це все не впливає на наше бажання вийти до фіналу".

Головний тренер Фіорентини Вінченцо Італьяно:

"Ювентус може грати по-різному, у будь-якій системі, із будь-якими доступними гравцями, які завжди знаходяться на високому рівні. Але ми повинні думати перш за все про себе. Фіорентині потрібно зіграти у відмінний футбол. Ми спробуємо зробити все можливе з тими виконавцями, хто буде на це здатен".