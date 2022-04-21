Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Кубку Італії.

У матчі-відповіді півфіналу Кубку Італії туринський Ювентус на власному полі зробив вирішальне зусилля на шляху до протистояння проти міланського Інтера в битві за черговий трофей цього сезону. Після завершення першої півгодини гри, "Стара Синьйора" забила перший м’яч зусиллями Бернардескі, після чого суперники мали багато моментів для того, аби відігратися, проте зрештою отримали ще й другий м’яч у власні ворота вже в компенсований час.

Огляд матчу:

Ювентус — Фіорентина 2:0

Голи: Бернандескі, 32, Даніло, 90+4.

Ювентус: Перін — Де Шільо (Куадрадо, 79), Бонуччі, де Лігт, Алекс Сандро — Бернардески (К'єлліні, 82), Закарія, Даніло, Рабьо — Влахович (Кін, 82), Мората (Дібала, 66).

Фіорентина: Дроговські — Венуті (Кальєхон, 69), Мартінес, Ігор, Бірагі — Дункан (Мал , 79), Торрейра (Амрабат, 46), Сапонара (Соттіль, 63) — Іконе (Піонтек , 79), Артур, Гонсалес.

Попередження: Де Шільо — Мартінес.

Джерело: MEGOGO.