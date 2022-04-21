Италия

Керманич Фіорентина прокоментував виліт із Кубку Італії.

Фіорентина в матчі-відповіді півфіналу Кубку Італії не змогла на полі туринського Ювентусу виправити результат першої гри на Артеміо Франкі, цього разу пропустивши двічі (2:0).

Ювентус — Фіорентина 2:0 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "лілій" Вінченцо Італьяно після завершення гри прокоментував виступ власної команди звітного вечора.

"Ми спробували всі доступні варіанти та, можливо, іноді занадто старалися. Проти результату першої гри було важко щось зробити, проте ми пропустили дві-три контратаки ще до перерви, через що я був розлюченим.

Фіорентина приїхала до Туріну за перемогою, могли створити більше нагод поперерві, проте це було важко із огляду на оборону, яку встиг побудувати суперник.

Я намагався використати на полі найкращі якості наших гравців, але, на жаль, нам не пощастило переступити через власні можливості. Я вважаю, що ми пішли з поля з високо піднятими головами, тому що контролювати володіння і створювати моменти на цьому стадіоні вже вартує багато чого.

Наша мета полягала в тому, щоб гра була відкритою до останньої миті. На жаль, до перерви ми могли мати рахунок 0:0, але Джонатан Іконе не скористався власною можливістю.

Коли Юве отримує можливість захищатися саме таким чином, він знаходиться у своїй стихії. Я побачив правильне ставлення власної команди до гри, але цього було замало.

Утім, сьогодні ввечері ми підтвердили, що можемо боротися з ким завгодно заради нашої мети в Серії А. У турнірній таблиці попереду нас три-чотири команди, а дистанція до них складає не так уже й багато очок, тож подивимося, що станеться", — заявив італійський фахівець.

Міланський Інтер та туринський Ювентус розіграють поміж собою Кубок Італії на Стадіо Олімпіко 11 травня.