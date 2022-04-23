Италия

Перемогу команді Сімоне Індзагі принесли три м'ячі у ворота "вовків".

Міланський Інтер у матчі 34 туру італійської Серії А на своєму полі впевнено обіграв Рому з рахунком 3:0.

Перемогу команді Сімоне Індзагі принесли три забиті м'ячі у виконанні Дензела Думфріса, Марцело Брозовіча та Лаутаро Мартінеса. Все, чим змогли відповісти гості, це забитий м'яч Генріха Мхітаряна.

У цьому протистоянні команда Жозе Моуріньо трохи більше володіла м'ячем, але більше небезпечних моментів виникало якраз біля воріт "вовків", що відображає кінцевий результат.

Після 33 турів Інтер набрав 72 очки та піднявся на перше місце у турнірній таблиці Серії А, випереджаючи Мілан на один бал. В активі Роми 58 очок і п'ятий рядок.

Інтер — Рома 3:1

Голи: Думфріс, 30, Брозовіч, 40, Мартінес, 52 — Мхітарян, 85.

Інтер: Хандановіч — Шкрініар, де Врей, Дімарко (Бастоні, 63) — Думфріс, Барелла, Брозовіч (Гальярдіні, 72), Чалханоглу, Перішич (Госенс, 72) — Джеко (Корреа, 63), Мартінес (Санчес, 82).

Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньес — Карсдорп, Олівейра (Бове, 80), Мхітарян, Залевскі (Вінья, 78) — Пеллегріні (Верету, 64), Ель-Шаараві (Перес, 64), Абрахам (Шомуродов, 78).

Попередження: Брозовіч, Чалханоглу — Манчіні, Олівейра.