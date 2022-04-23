Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.

У рамках 34 туру італійської Серії А міланський Інтер обіграв Рому з рахунком 3:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 30 хвилині, коли влучним ударом відзначився Думфріс, а через десять хвилин Брозович подвоїв перевагу господарів. Потім на 52 хвилині Мартінес довів рахунок до розгромного, на що гості відповіли лише голом від Мхітаряна.

Огляд матчу:

Інтер — Рома 3:1

Голи: Думфріс, 30, Брозовіч, 40, Мартінес, 52 — Мхітарян, 85.

Інтер: Хандановіч — Шкрініар, де Врей, Дімарко (Бастоні, 63) — Думфріс, Барелла, Брозовіч (Гальярдіні, 72), Чалханоглу, Перішич (Госенс, 72) — Джеко (Корреа, 63), Мартінес (Санчес, 82).

Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньес — Карсдорп, Олівейра (Бове, 80), Мхітарян, Залевскі (Вінья, 78) — Пеллегріні (Верету, 64), Ель-Шаараві (Перес, 64), Абрахам (Шомуродов, 78).

Попередження: Брозовіч, Чалханоглу — Манчіні, Олівейра.

Джерело: MEGOGO.