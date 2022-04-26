Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку.

Ювентус у рамках поєдинку тридцять четвертого туру чемпіонату Італії вирушив у гості до Сассуоло та здобув перемогу.

Туринці пропустили на 39 хвилині, але зусиллями Дібали та Кіна перевернули хід зустрічі.

Огляд матчу:

Сассуоло — Ювентус 1:2

Голи: Распадорі, 39 — Дібала, 45, Кін, 88

Сассуоло: Консільі — Мюльдюр, Кірікеш, Айхан, Кірьякопулос — Лопес, Фраттезі, Траоре (Джуричич, 79) — Берарді (Дефрель, 79), Скамакка, Распадорі.

Ювентус: Щесни — Де Шільо, Бонуччі, Ругані (К'єлліні, 54), Алекс Сандро — Данило, Рабйо, Закарія, Бернардески — Мората (Кін, 67), Дібала (Влахович, 55).