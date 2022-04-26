Италия

Футболіст забив у ворота Ювентуса.

В рамках 34 туру італійської Серії А Суссуоло вдома програв туринському Ювентусу з рахунком 1:2.

На 39 хвилині за господарів відзначився голом Джакомо Распадорі. Він завдяки цьому увійшов в історію Серії А.

Справа в тому, що Распадорі став першим італійським гравцем, що народився після 1 січня 2000 року, який забив 10 голів в одному сезоні Серії А.

Відзначимо, що Распадорі — вихованець Сассуоло. Він дебютував за клуб у сезоні 2018/19. Влітку футболіст може залишити Суссуоло — їм цікавиться Ювентус й інші клуби.