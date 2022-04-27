Италия

Ребіч та Месіас під питанням.

Мілан майже визначився з гравцями, які покинуть клуб — повидомляє Calciomercato.com.

Доля Тьєму Бакайоко та Саму Кастільєхо вже вирішена: де опиняться гравці, точно не відомо, але те, що вони покинуть Мілан — це факт.

Меньш ясна доля Анте Ребіча та Жуніора Мессіаса. Першого хочуть бачити в себе клуби Німеччини та Франції, а другого Мілан не хоче викупати в Кротоне за 5 мільйонів євро.

У п'ятницю Мілан може змінити власника.