Италия

Видатний тренер оцінив шанси претендентів на “скудетто”.

Арріго Саккі у поточних чемпіонських перегонах віддає перевагу Мілану — повідомляє Gazzetta dello Sport.

“Я не буду говорити про те, що Мілан сильніше за Інтер, але то, як грає Мілан, більше відповідає сучасним тенденціям європейського футбола, — сказав екс-тренер. — Складається враження, що стиль гри Інтера застряг десь у 60-тих”.

“У Мілані зібрані молоді й талановиті гравці, які переповнені ентузиазмом, якими керують досвідчені “дядьки” на кшталт Ібрагімовича. Думаю, якщо Індзагі не злякається змінити стиль гри Інтера, то ці два клуба надовго захоплять ведучі ролі у Серії А”.

У середу, 27 квітня, Інтер проведе перенесений матч проти Болоньї та зрівняється з Міланом по зіграним матчам. У випадку перемоги, Інтер випередить сусіда на позиції лідера.