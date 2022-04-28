Италия

Андреа Сончін призначений тимчасово виконуючим обов'язки головного тренера першої команди.

Намагатися втримати Венецію від вильоту з Серії А спробує тренер “прімавери” Андреа Сончін — повідомив офіційний сайт клубу.

Паоло Дзанетті був звільнений після того, як дебютант Серії А, зазнав 8 поразок поспіль, опустився на останню сходинку.

До закінчення сезону Венеції залишилося провести 5 матчів, а від рятівного місця її відділяє 6 очок (22 пункти у активі), що правда, в неї матч у запасі проти конкурента — Салернітани (25). Також на пониження у класі “претендує” Дженоа (25 очок, 34 матчі) та Кальярі (28, 34).

Для 43-річного фахівця, який свого часу грав за Торіно, Аталанту та Фіорентіну, це буде перший досвід у “дорослому” футболі.