Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.

У рамках 34-го туру італійської Серії А Аталанта без травмованого Руслана Маліновського впевнено обіграла Венецію з рахунком 3:1.

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли точним ударом відзначився Пашаліч. У другому таймі успіх гостей підтримали Сапата та Муріель. У складі господарів єдиний м'яч забив Чрнігой.

Після 33 ігор Аталанта набрала 54 очки і займає восьме місце в турнірній таблиці, а у Венеції 22 бали і останній рядок.

Огляд матчу:

Венеція — Аталанта 1:3

Голи: Чрнігой, 80 — Пашаліч, 44, Сапата, 47, Муриель, 63.

Венеція: Мяепяя — Матею, Свобода, Чеччароні, Ульман — Бузіо (Чрнігой, 62), Ампаду, Кюізанс (Перетц, 75) — Араму (Ба, 81), Окереке (Йонсен, 62), Анрі (Нсаме, 75).

Аталанта: Хуан Муссо — Скалвіні (Демірал, 64), Джимсіті, Паломіно — Хатебур, де Роон, Фройлер (Копмейнерс, 64), Дзаппакоста — Пашаліч (Бога, 76) — Муриель (Сіссе, 88), Сапата (Пессіна, 77).

Попередження: Скалвіні, Сапата, Джимсіті.