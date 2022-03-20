Италия

Завершився черговий матч італійської Серії А.

В тридцятому турі італійської Серії А один з аутсайдерів чемпіонату Венеція приймала на своєму полі Сампдорію.

Гості не мали жодних проблем із "аранчінероверді", перегравши суперників завдяки дубль Капуто у першому таймі. Відзначимо, що Венеція догравала матч у меншості через вилучення Анрі — футболіст отримав дві жовті картки.

Венеція — Сампдорія 0:2

Голи: Капуто, 24, 38

Попередження: Хапс, Анрі, Сабірі, Окереке, Бузіо.

Видалення: Анрі, 86 (повторне попередження).