Завершився черговий матч італійської Серії А.
венеція - сампдорія, getty images
20 марта 2022, 15:22
В тридцятому турі італійської Серії А один з аутсайдерів чемпіонату Венеція приймала на своєму полі Сампдорію.
Гості не мали жодних проблем із "аранчінероверді", перегравши суперників завдяки дубль Капуто у першому таймі. Відзначимо, що Венеція догравала матч у меншості через вилучення Анрі — футболіст отримав дві жовті картки.
Венеція — Сампдорія 0:2
Голи: Капуто, 24, 38
Попередження: Хапс, Анрі, Сабірі, Окереке, Бузіо.
Видалення: Анрі, 86 (повторне попередження).