Италия

Форвард може залишити Інтер влітку.

Нападник міланського Інтеру Лаутаро Мартінес може змінити клубну прописку вже цього літа.

На форварда претендують Тоттенгем та мадридський Атлетіко, повідомляє La Repubblica. Клуби вже зробили попередній запит щодо можливого трансферу футболіста та Інтер готовий вести переговори.

Відзначається також, що "нерадзуррі" готові на ці кошти придбати захисника Торіно Бремера.

Раніше повідомлялось, що Інтер відмовився від трансферу П'яніча.