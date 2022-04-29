Півзахісник туринського Ювентусу Адрієн Рабьо поділився міркуваннями щодо чемпіонської гонки цього сезону, із якої його клуб достроково вибув.

Футболіст вважає, що можилва перемога над Інтером в 31-му турі могла змінити розклад сил.

"Якщо б Ювентус переграв Інтер, то все би змінилось. Це дуже вдарило по нас в плані психології. Інтер та Мілан були би під тиском. Дуже непросто грати, коли тобі в спину дихає Ювентус.

Раніше мені дуже подобалось грати "десятку". Із віком я став грати дещо глибше.Аллегрі? Він фанат своєї роботи. Я, і не тількі я, прогресуємо під його керівництвом — це дуже розумний тренер", — розповів Рабьо для Vecchiasignora.

Раніше турнірне становище прокоментував наставник "бьянконері" Массіміліано Аллегрі.