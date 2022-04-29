Италия

Хавбек висловився щодо турнірного становища команди.

Півзахісник туринського Ювентусу Адрієн Рабьо поділився міркуваннями щодо чемпіонської гонки цього сезону, із якої його клуб достроково вибув.

Футболіст вважає, що можилва перемога над Інтером в 31-му турі могла змінити розклад сил.

"Якщо б Ювентус переграв Інтер, то все би змінилось. Це дуже вдарило по нас в плані психології. Інтер та Мілан були би під тиском. Дуже непросто грати, коли тобі в спину дихає Ювентус.

Раніше мені дуже подобалось грати "десятку". Із віком я став грати дещо глибше.Аллегрі? Він фанат своєї роботи. Я, і не тількі я, прогресуємо під його керівництвом — це дуже розумний тренер", — розповів Рабьо для Vecchiasignora.

Раніше турнірне становище прокоментував наставник "бьянконері" Массіміліано Аллегрі.