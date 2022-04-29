Италия

Клуб своєрідно відповів на звинувачення у неповазі до "фіалок".

Напередодні матчу Серії а між Міланом та Фіорентиною директор гостей звинуватив "россонері" у неповазі через розподіл квитків.

Джо Бароне заявив, що квота гостьового сектору дістається місцевим вболівальникам.

В підсумку, Мілан виступив із заявою про анулювання всих куплених квитків на гостьовий сектор напередодні матчу. Клуб пояснює своє рішення питанням безпеки та громадським порядком.

Окрім того, "россонері" призвали фанатів Фіорентини не приїжджати на матч, адже квитки не будуть реалізовуватись ні в якому виді.

Матч Мілан — Фіорентина відбудеться у неділю, 1 травня. Початок о 16:00 за київським часом.