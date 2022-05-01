Италия

Пропонуємо до вашої уваги анонс зустрічі.

Мілан у рамках поєдинку тридцять п'ятого туру чемпіонату Італії прийме на своєму полі Фіорентіну.

Мілан — Фіорентина

Неділя, 1 травня, о 16:00. Стадіон Джузеппе Меаца (Мілан). Паоло Валері – головний арбітр зустрічі.

Мілан підходить до цього поєдинку на першому рядку турнірної таблиці, випереджаючи Інтер на два бали. Проте календар команди Сетфано Пьолі складніший, ніж у прямого конкурента та принципового суперника. У минулому турі Мілан грав проти Лаціо на виїзді і здобув перемогу з рахунком 2:1, але попереду Фіорентіна, Верона, Аталанта та Сассуоло.

Мілан не обтяжений участю в інших турнірах, а тому може повністю зосередитись на внутрішній першості. Тренерський штаб Стефано Пьолі не має жодних суттєвих кадрових проблем, а тому команда має показати свій максимум у звітній зустрічі. Мілан дуже давно чекав на шанс виграти чемпіонат.

Фіорентина, у свою чергу, йде на сьомому рядку турнірної таблиці з 56 балами. "Фіалки" продовжують боротьбу за зону єврокубків із Лаціо, Ромою та Аталантою. В останніх двох іграх чемпіонату Італії Фіорентіна програла — Удінезе (0:4) та Салернітані (1:2). Це були ті суперники, проти яких дуже важливо було набрати очки, адже зробити це у звітній зустрічі значно складніше.

У першому колі чемпіонату Італії команди провели вкрай результативний матч — Фіорентина здобула перемогу з рахунком 4:3 на своєму полі.

У статистиці особистих зустрічей команд в останніх п'яти іграх паритет – по дві перемоги у кожного та нічийний результат.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Флоренці – Кастовілі

Під питанням: Беннасер

Цікаві факти:

В останніх 6 домашніх матчах Мілана (Серія А) було забито менше 2,5 голів.

Мілан не програв у останніх 12 матчах (Серія А).

Мілан не забивав у 5 із 6 останніх домашніх матчів (Серія А).

Мілан забив як мінімум 2 голи в останніх 3 матчах проти Фіорентини у всіх змаганнях.