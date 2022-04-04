Италия

Воротар Інтера прокоментував майбутній трансфер голкипера Аяксу.

Самір Ханданович спокійно очікує прихід до команди Андре Онана з Аяксу — повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

“Мій контракт з Іитером закінчується у червні, — сказав 37-річний Ханданович. — Поки ми не починали перемовини, але, вважаю, досягнення угоди про подовження не буде складним”.

“Щодо переходу Онана, то це точно не проблема для мене. Це підсилення для команди, тож я підтримую це”.

Ханданович провів 81 матч у складі національної збірної Словенії та грав за Домжале (7 матчів в усіх турнирах), Загор'є (11), Тревізо (3), Лаціо (1), Ріміни (41), Удінезе (212) та Інтер (430).