Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.

У рамках 35-го туру італійської Серії А Мілан здобув мінімальну перемогу над Фіорентиною та зберіг своє лідерство у турнірній таблиці.

Все наближалося до нічийного результату, однак на 82-й хвилині Рафаель Леау забив переможний для "россонері" м'яч і приніс до активу своєї команди непрості три очки.

Огляд матчу:

Мілан — Фіорентина 1:0

Гол: Леау, 82



Мілан: Меньян — Калабрія, Калулу, Томорі, Ернандес — Тоналі, Кесс'є (Беннасер, 79) — Мессіас (Ребіч, 56), Діас (Круніч, 56), Леау — Жиру (Ібрагімович, 67).



Фіорентина: Терраччано — Венуті (Куарта, 46), Міленкович, Ігор, Бірагі — Дункан (Торрейра, 67), Амрабат, Малех (Бонавентура, 58) — Гонсалес (Іконе, 67), Артур Кабрал, Сапонара.



Попередження: Беннасер — Малех, Венуті, Куарта.