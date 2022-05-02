Италия

Керманич Рома прокоментував нічию проти Болоньї.

У рамках 35-го туру італійської Серії А Рома на своєму полі не змогла обіграти Болонью, чим підставила під сумнів власні амбіції щодо участі в єврокубках наступного сезону.

Рома — Болонья 0:0 Огляд матчу

Головний тренер "вовків" Жозе Моуріньо після завершення матчу був незадоволений виступами власної команди, розповівши про свої враження від гри в післяматчевому інтерв’ю.

"Гра не відзначалася високою якістю. Команда, яка хотіла перемогти, зробила замало. Команда, яка не хотіла перемогти, зробила те, що мала намір, суддя дозволив їй це зробити. У підсумку гра не мала належної якості.

Певна річ, що Ліга конференцій вплинула на нас. Ми перебуваємо між молотом та ковадлом. Очевидно, що грати у четвер, а потім — на вихідних, важко. Тим паче, що це доводиться робити впродовж усього сезону. Лестер, наприклад, сьогодні дав відпочинок дев'яти гравцям у своєму матчі Прем'єр-ліги.

Ми намагалися перемогти, мали шанси для цього, але ця гра не була гарним виступом із нашого боку. Ми повинні взяти на себе відповідальність, тому що ми зробили замало для перемоги.

Болонья також несе відповідальність, тому що вони робили те, що й планували, а відповідальність рефері полягає в тому, що він ніколи не переймався якістю видовища для вболівальників і залишив усе як є.

Нічого не змінюється. Я треную вже 22 роки, але все так само, як і було раніше. Багато що змінилося у футболі, але робота арбітрів — ні.

Ще одна річ, яка ніколи не змінюється, це те, що, як і 22 роки тому, ви маєте можливість виграти матч, забивши гол із офсайду. Сьогодні ви все ще можете це зробити. Наприклад, однак команда (натяк на Лаціо — ред.) виграла свій матч, забивши з офсайду.

Я намагався дати грі більше якості за допомоги замін, але чотири гравці, яким я дав нагоду себе проявити, нею не скористалися так, як я на то розраховував. Абрахам та Залевські грали недостатньо добре, Карсдорп та Пеллегріні бодай щось намагалися робити.

Дзаньоло? Ви всі тут божеволієте від нього? Так і є! Ви в ЗМІ всі збожеволіли довкола теми Дзаньоло", — заявив португальській фахівець.

У наступному турі Рома гратиме гостьовий матч проти Фіорентини.