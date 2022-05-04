Италия

Футбольний агент Алехандро Каманьо, який представляє інтереси нападаючого міланського Інтера Лаутаро Мартінеса, повідомив, що його клієнт не змінить клубну прописку в літнє трансферне вікно.

"Лаутаро думає лише про Інтер. Він хоче виграти Скудетто та виступати за команду в наступному сезоні, щоб підготуватися до чемпіонату світу в Катарі.

Ми не думаємо про зміну клубу. Він щасливий тут, в Мілані", — цитує слова Каманьо La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, раніше інтерес до Лаутаро Мартінеса приписували Арсеналу, Ліверпулю, Тоттенгему та Атлетіко.