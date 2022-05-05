Италия

Молодий арбітр виїхав до Європи через війну.

Український футбольний арбітр Олександр Холодило отримав можливість попрацювати в італійському футболі.

18-річний Холодило через війну був змушений залишити рідну країну та переїхав до комуни Корнедо-Вічентіно провінції Віченца.

За проханням Комітету арбітрів УАФ рефері отримав офіційну реєстрацію та членство в Італійській асоціації суддів (ІАС).

До слова, він вже дебютував в якості арбітра в чемпіонаті провінції Віченца U-17. Окрім роботи арбітром Холодило вступив до Падуанського університету, щоб продовжити навчання з інформатики, яке він розпочав у Харкові.

Відзначимо, що Олександр розпочав кар'єру арбітра у 2016 році і працював у чемпіонаті луганської області та юнацькому чемпіонаті України.