Италия

Наставник Ювентусу прокоментував матч чемпіонату Італії.

Ювентус у рамках поєдинку тридцять шостого туру чемпіонату Італії вирушив у гості до Дженоа та несподівано програв.

Головний тренер туринців Массіміліано Аллегрі висловився щодо матчу, в якому його підопічні пропустили двічі наприкінці матчу.

"Я більше розчарований, ніж злий за цю поразку. Потрібно було забивати другий гол та закривати гру, але цього не сталось.

Ця поразка, хоч і прикра, але не має турнірного значення. Попереду Кубок Італії — важливо там не робити тих помилок, яких ми припустились в цьому матчі. Коли команда втрачає стільки моментів по ходу зустрічі, то звісно тебе покарають", — розповів фахівець для Football Italia.

Відзначимо, що на нашому сайті є відео голів та огляд матчу Дженоа — Ювентус.