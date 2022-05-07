До вашої уваги найкращі моменти матчу Серії А.
Дженоа - Ювентус, getty images
07 травня 2022, 01:00
Ювентус у рамках поєдинку тридцять шостого туру чемпіонату Італії вирушив у гості до Дженоа та несподівано програв.
Туринці вели по ходу матчу завдяки голу Дібали, але пропустили двічі наприкінці гри.
Огляд матчу:
Дженоа — Ювентус 2:1
Голи: Гюдмюндссон, 87, Крішіто, 90+5 — Дібала, 48
Дженоа: Сірігу – Хефті, Бані, Естігор, Крішито – Бадель, Гальдамес (Френдруп, 46), Амірі – Мелегоні (Екубан, 59), Портанова (Йебоа, 58), Дестро (Гудмундссон, 68).
Ювентус: Щесни — Куадрадо (Алекс Сандро, 60), Бонуччі, Ругані, Де Шільо — Рабйо, Артур (Закарія, 60), Міретті (Бернардески, 74) — Дібала (Аке, 80), Кін, Влахович (Мората, 74) .