Италия

Туринці зненацька програли на виїзді.

Ювентус у рамках поєдинку тридцять шостого туру чемпіонату Італії вирушив у гості до Дженоа та несподівано програв.

Підопічні Алегрі відкрили рахунок завдяки точному удару Пауло Дібали на початку другої половини гри, але примудрилися двічі пропустити під завісу зустрічі.

Дженоа — Ювентус 2:1

Голи: Гюдмюндссон, 87, Крішіто, 90+5 — Дібала, 48

Дженоа: Сірігу – Хефті, Бані, Естігор, Крішито – Бадель, Гальдамес (Френдруп, 46), Амірі – Мелегоні (Екубан, 59), Портанова (Йебоа, 58), Дестро (Гудмундссон, 68).

Ювентус: Щесни — Куадрадо (Алекс Сандро, 60), Бонуччі, Ругані, Де Шільо — Рабйо, Артур (Закарія, 60), Міретті (Бернардески, 74) — Дібала (Аке, 80), Кін, Влахович (Мората, 74) .