Италия

Аргентинец висловився про перемогу в матчі з Емполі.

У рамках 36 туру італійської Серії А міланський Інтер здобув перемогу над Емполі з рахунком 4:2.

Нападник "нерадзуррі" Лаутаро Мартінес, який став автором дубля, поділився емоціями від цього протистояння.

"Ми зуміли відігратись після 0:2 та провели другий тайм з тією інтенсивністю, на яку ми здатні. Це була важлива гра для нас, але ми говоримо це протягом тижнів. Ми рухаємось за ще одним титулом і маємо зробити все, щоб його здобути.

Я намагаюсь ставати краще кожного дня і продовжую підіймати планку. Я маю також робити те, що просить тренер, тому що Інтер – понад усе.

Попросити Джованні Сімеоне постаратись у грі з Міланом? Ні-ні, я не мушу цього робити, впевнений, що Верона і так покаже чудовий виступ", – цитує слова Мартінеса Football italia з посиланням на DAZN.

Нагадаємо, раніше агент Лаутаро Мартінеса заявив, що його клієнт планує залишитися в міланському Інтері.

Дивитися відео голів та огляд матчу Інтер — Емполі ви можете на Football.ua.